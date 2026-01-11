Часть одного из районов Одесской области Украины осталась без света из-за аварии

Когда будет восстановлено энергоснабжение и что стало причиной аварии, в "ДТЭК" не раскрыли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Одесский район Одесской области Украины частично обесточен из-за аварии. Об этом сообщила энергетическая компания "ДТЭК" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня произошла аварийная ситуация на оборудовании энергетической компании. Без света частично остались жители Одесского района области", - говорится в сообщении.

Когда будет восстановлено энергоснабжение и что стало причиной аварии, в компании не раскрыли.