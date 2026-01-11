"Газпром": в хранилищах Германии и Франции запасы газа опустились ниже 50%

Холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренный отбор газа из хранилищ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии и Франции опустился ниже 50%, сообщили в "Газпроме".

"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, во Франции - 49,2%", - говорится в сообщении компании.

Холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренный отбор газа из хранилищ. 7 и 8 января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений. Ранее, 5 и 6 января, объемы газа, поднятые из хранилищ, также обновили предыдущие суточные максимумы.

В целом в ПХГ Европы на 9 января находилось 56,3 млрд куб. м газа, что составляет 55,5% от общего объема хранилищ и на 12,6 млрд куб. м меньше уровня 2025 года.