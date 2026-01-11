ДНР может расширить выпуск стройматериалов и географию поставок

Вице-премьер республики Владимир Ежиков отметил, что в ближайших планах донецких добытчиков участие в тендерах на поставку материалов для скоростной трассы Джубга - Сочи

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. ДНР обладает потенциалом для углубления переработки сырья в готовые стройматериалы и расширения географии их поставок по России, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"Вопрос, конечно, в глубине передела. Если, например, делать ту же минеральную вату, то у нее, как говорят эксперты, по-разному оценивают, 500 и 1 000 км - это радиус, скажем так, в котором целесообразно поставлять этот материал, поэтому, чем больше будет переработка сырья, тем дальше оно будет уезжать. Потенциал у нас, конечно же, есть", - сказал Ежиков.

Он добавил, что среди порошковых стройматериалов за пределами республики востребован цемент производства ДНР, который уже реализуется в других регионах. В числе перспективных сыпучих материалов - щебень, который производится на местных гранитных карьерах. "По тому же щебню, например, гранитные месторождения ближайшие от нас, если говорить про нашу гряду, проявления, то это - Воронеж. Конечно, наш гранитный щебень и гранит могут быть востребованы в прилегающих территориях, смежных регионах", - отметил собеседник агентства.

По словам вице-премьера, в ближайших планах донецких добытчиков - участие в тендерах на поставку материалов для скоростной трассы Джубга - Сочи.

В ДНР известно о нескольких инвестиционных проектах по развитию производства стройматериалов. Например, в Докучаевске инвестор готовит площадку для завода сэндвич-панелей на основе базальтовой ваты, есть проекты по выпуску газобетона и керамической плитки. На Каранском гранитном карьере в 2024 году начали делать минеральный порошок, бордюрный камень и плитку, Донецкий завод высоковольтных опор запланировал расширить номенклатуру продукции барьерным камнем, балками и плитами.