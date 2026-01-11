В МВД рассказали, какие советы мошенники стали давать россиянам

Злоумышленники в ходе телефонных разговоров в схемах обмана стали советовать россиянам хранить деньги дома якобы в целях безопасности

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мошенники в ходе телефонных разговоров в схемах обмана стали советовать россиянам хранить деньги дома якобы в целях безопасности и давать рекомендации, что говорить сотрудникам банка, если те будут задавать вопросы при снятии крупных сумм. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты в ходе разговора используют дружелюбный тон и говорят, что в целях безопасности нужно все имеющиеся накопления снять со счетов и хранить дома, чтобы мошенники не смогли их похитить. При этом, если в банке поинтересуются, зачем такие деньги, мошенники рекомендуют ответить, что на хозяйственные нужды. Кроме того, они стали настаивать на том, чтобы убеждать сотрудников банка выдать деньги, если с первого или второго раза такая попытка не удалась.

В МВД призвали к осторожности в ходе общения с незнакомцами по телефону, подчеркнув, что нельзя доверять всей информации, которую они сообщают.

Банки, оформившие клиенту платежную карту, с 1 сентября 2025 года обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников. Если подозрения подтверждаются, то банк на 48 часов ограничивает выдачу наличных клиенту - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении банка с документом, удостоверяющим личность.