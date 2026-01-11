В Киеве заявили, что улучшения ситуации со светом не стоит ждать ранее 15 января

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также отметила, что страна наращивает импорт электроэнергии, не уточнив объемы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Улучшение ситуации с энерго- и теплоснабжением в Киеве наступит не ранее 15 января. С таким утверждением выступила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"В Киеве, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в городе нужно время. Ориентируемся на четверг", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что Украина наращивает импорт электроэнергии, не уточнив объемы.

9 января Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. Днем позже Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к решению проблем с энергетической инфраструктурой города.