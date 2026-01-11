Под инвестиции в СЭЗ Херсонской области заявили более 15,8 млрд рублей

Регион подписал 54 договора с инвесторами

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 11 января. /ТАСС/. Херсонская область подписала 54 договора с инвесторами в рамках Свободной экономической зоны, объем инвестиций превысил 15,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

"В рамках действия СЭЗ в настоящий момент заключено 54 договора с инвесторами. Общий заявленный объем инвестиций составляет свыше 15 миллиардов 800 миллионов рублей", - сказал Машкауцан.

По его данным, в 2025 году было заключено 33 договора. "Основные направления реализации проектов в рамках СЭЗ - жилищное строительство, сельское хозяйство, АЗС, солнечные электростанции, деревоперерабатывающее производство, производство фиточаев и эфирных масел, продукции из мяса и масла, производства и реализации животноводческой и растениеводческой сельскохозяйственной продукции, оказание услуг связи, строительство автомобильных дорог и автомагистралей", - пояснил Машкауцан.

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии была создана 24 июня 2023 года. СЭЗ предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.