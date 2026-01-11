Белоруссия намерена заключить соглашение с РФ о строительстве блока БелАЭС

Для формирования рамочного документа создана рабочая группа на уровне министерства энергетики и госкорпорации "Росатом", отметил белорусский министр энергетики Денис Мороз

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии намерено в 2026 году подготовить рамочное соглашение с "Росатомом" о строительстве третьего энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом сообщил министр энергетики республики Денис Мороз.

"В соответствии с поручением главы государства [Александра Лукашенко] мы приступили к проработке вопроса реализации в Беларуси развития атомной энергетики в виде третьего блока на Белорусской атомной электростанции. Чтобы приступить к реализации этого проекта, нам необходимо подготовить пакет документов. Мы начинаем проработку определенного рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом", в котором будут оговорены технические и экономические условия реализации данного проекта", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

Мороз сообщил, что для разработки соглашения создана совместная рабочая группа на уровне министерства энергетики и госкорпорации "Росатом". По его словам, группа уже провела несколько встреч, в рамках которых ведется подробная проработка всех вопросов. В ближайшей перспективе планируется подготовить рамочный документ, а также разработать и направить в правительство развернутый план, указал Мороз. В него войдет программа действий всех государственных органов, задействованных в строительстве атомного объекта.

Говоря о планах на 2026 год, министр подчеркнул, что основными целями станут оформление рамочного соглашения, подготовка к подписанию контракта и заключение межправительственного договора между Белоруссией и Рооссией как поставщиком технологий по возведению этого объекта.

Первая атомная электростанция Белоруссии была возведена в районе города Островца Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года и введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.

В конце декабря прошлого года министр энергетики Белоруссии сообщил, что обсуждается введение третьего блока АЭС в энергосистему страны в 2035-2038 годах.