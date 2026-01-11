Фицо сожалеет, что нельзя привлечь РФ к участию в развитии АЭС в Словакии

Словацкий премьер-министр отметил, что "такое сотрудничество было бы естественным"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Sean Gallup/ Getty Images

БРАТИСЛАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 выразил сожаление, что из-за санкций ЕС нельзя привлечь партнеров из России и ее технологии к развитию атомной энергетики в Словакии.

"Могу за себя сказать, что в связи с нашим опытом и действующими в Словакии реакторами было бы вполне логично, чтобы продолжалось сотрудничество с РФ. У них [в РФ] есть хорошие технологии. Думаю, что такое сотрудничество было бы естественным, но мир такой сумасшедший, такой поляризованный, что мы сделали ставку на диверсификацию и сказали, что новый источник [получения мирной атомной энергии] хотим построить с иным партнером", - сказал премьер.

Фицо отметил, что этим партнером избрана американская энергетическая компания Westinghouse. В Словакии действуют пять атомных реакторов, "будем иметь шесть атомных реакторов", уточнил премьер.

Фицо проинформировал накануне, что Словакия и США заключат в предстоящую пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Власти республики намерены реализовать при участии Westinghouse проект возведения нового энергоблока мощностью почти 1 200 МВт на АЭС "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице на западе страны. Этот энергоблок будет находиться в собственности словацкого государства.

В Словакии действуют две АЭС - "Богунице" и "Моховце". Они были построены при содействии Москвы. Атомные реакторы, которые имеются в Словакии, российского или советского производства. АЭС Словакии покрывают более половины энергопотребления в стране. Фицо рассказал, что в планах Словакии экспортировать электроэнергию.