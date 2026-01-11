В Запорожской области индекс промышленного производства превысил 100%

В регионе также выявили 20 наиболее значимых бюджетообразующих предприятий

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Индекс промышленного производства Запорожской области по итогам 2025 года превысил 100%, сообщили в региональном Минпромторге.

"Хотелось бы в целом отметить, что индекс промышленного производства Запорожской области демонстрирует рост. Он выше 100%, это радует, конечно, безусловно. Из положительных моментов это докапитализация нашего фонда развития промышленности, основного инструмента поддержки промышленного комплекса Запорожской области", - приводит пресс-служба ведомства слова врио министра промышленности и торговли Запорожской области Дениса Малтабара.

Кроме того, в 2025 году в Запорожской области выявили 20 наиболее значимых бюджетообразующих предприятий. Вместе с тем для каждого муниципалитета разработали индивидуальные планы развития промышленного потенциала, взяв их выполнение на контроль, добавили в региональном ведомстве.