В ГД вносят законопроект о ежегодной индексации зарплаты

По мнению депутатов, изменения создадут предсказуемый механизм повышения оплаты труда, снизят количество трудовых споров и сформируют единообразную правоприменительную практику

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит на рассмотрение межфракционный законопроект о ежегодной индексации зарплаты работников коммерческого сектора. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке, эта статья предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности, однако сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.

"Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год)", - отметил Нилов. Он также заявил, что доходы должны догонять ежегодно растущие цены и траты, без оглядки на общую прибыль компаний, KPI и прогнозы развития предпринимательства.

