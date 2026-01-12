В Коми число самозанятых за год выросло на 29%

Рост связывают в регионе с особенностями преференциального налогового режима, который сочетает в себе низкие налоговые ставки и минимальные административные барьеры

СЫКТЫВКАР, 12 января. /ТАСС/. Количество самозанятых в Республике Коми увеличилось за прошлый год на 29% - до 51,6 тыс. человек. В том числе число активных самозанятых, то есть тех, кто показывал свой доход за последние 12 месяцев, возросло на 30% - до 32,2 тыс. человек, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона.

"На начало декабря 2025 года общее число самозанятых в Республике Коми - 51,6 тыс. человек, из них активных самозанятых граждан - 32,2 тыс. человек. За прошедшие 12 месяцев это рост на 11,6 тыс. человек (на 29%) и 7,4 тыс. человек (на 30%) соответственно", - сказали в Минэкономразвития республики.

Количество самозанятых в Коми неуклонно растет с момента введения данного преференциального налогового режима, причем растет как общее количество зарегистрированных самозанятых, так и количество активных самозанятых граждан. В 2020 году общее количество зарегистрированных самозанятых составило 3,4 тыс. человек, в 2021 - 12 тыс. человек, в 2022 - 19,8 тыс. человек, в 2023 - 29,6 тыс. человек, в 2024 - 40,9 тыс. человек.

Рост количества самозанятых граждан связывают в регионе с особенностями данного преференциального налогового режима, который сочетает в себе низкие налоговые ставки и минимальные административные барьеры.

"Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, достаточно просто иметь смартфон. Данный режим идеально подходит для тех, кто только делает первые шаги в организации собственного дела, и для тех, кто занимается подработкой в свободное время - то есть всем, у кого небольшой оборот. Льготные условия также способствуют выходу из тени тех граждан, которые ранее предпочитали не показывать свои доходы государству", - отметили в Минэкономразвития Коми.