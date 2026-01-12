В Приангарье пройдет аукцион на освоение месторождения промышленных подземных вод

Начальная цена составляет 218,099 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Участок недр "Чорский" с промышленными подземными водами в Иркутской области выставлен на аукцион. Начальная цена аукциона составит 218 млн рублей, говорится в материалах на портале ГИС "Торги".

"Начальная цена - 218,099 млн руб.", - отмечается в сообщении. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 февраля, сам аукцион пройдет 19 февраля. Победитель аукциона получит на 25 лет право на геологическое изучение, разведку и освоение месторождения. Участок находится в федеральной собственности и выставлен на торги согласно приказу департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа Роснедр.

Площадь участка - 866,5 кв. км, он расположен на территории Братского и Усть-Удинского районов области в 66 км от железнодорожной станции Видим, расположенной на БАМе. "Инфраструктура территории развита слабо. Транспортная сеть представлена редкой сетью грунтовых и грейдированных дорог. Ближайший аэропорт расположен в г. Братске в 105 км к северо-западу от участка", - отмечается в документации.

Прогнозные запасы подземных промышленных вод по категории Р2 составляют около 17,2 тыс. куб. м в сутки при среднем содержании лития в рассолах соленосной и подсолевой формаций - 179,17 мг на куб. дм.