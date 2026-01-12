"Финуслуги": крупнейшие банки России снизили ставки по вкладам

Речь идет об уменьшении на 0,15-0,37 п.п.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские банки, входящие в двадцатку крупнейших по объему депозитов населения, снизили средние ставки по вкладам на 0,15-0,37 п.п. после декабрьского решения Банка России опустить ключевую ставку до 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным площадки, ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших банках по объему депозитов населения. При этом сильнее всего - по коротким вкладам: на три и шесть месяцев (по -0,37 п.п.). В итоге средняя ставка по вкладу со сроком на три месяца в топ-20 составила 15,14%, по полугодовым - 14,37%. Средняя ставка по годовым вкладам снизилась на 0,25 п.п., до 13,25%.

"Доходность длинных вкладов со сроком от 1,5 до трех лет снизилась на 0,15-0,17 п.п. Наиболее высокие средние ставки в топ-20 предлагаются по вкладам со сроком на три месяца (15,14%), наименее высокие по трехлетним вкладам - 10,72%", - уточнили в пресс-службе "Финуслуг".

Индекс вкладов "Финуслуг" рассчитывается на основе ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банках по объему розничного депозитного портфеля. Анализировались вклады на 100 тыс. рублей на сроке от трех месяцев до трех лет.