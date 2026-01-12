Серебро обогнало Nvidia по рыночной капитализации

Показатель достиг $4,79 трлн

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рыночная капитализация серебра достигла $4,79 трлн и превысила стоимость американской компании Nvidia. Таким образом, серебро оказалось на втором месте по капитализации, свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap (рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалют и паевых инвестиционных фондов).

На первом месте находится золото с рыночной капитализацией в $32,103 трлн, на третьей строчке расположилась Nvidia ($4,499 трлн). На четвертом и пятом местах находятся Alphabet, управляющая Google ($3,973 трлн), и Apple ($3,832 трлн).

Капитализация серебра рассчитывается путем умножения текущей цены серебра на объем, который, по оценкам, был добыт к настоящему времени - около 1 751 000 метрических тонн. Эти данные являются приблизительными. Значительная часть серебра была утрачена или уничтожена в результате промышленного использования, отмечают в Companiesmarketcap.

По данным на 16:55 мск, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) росла на 7,92% - до $85,625 за тройскую унцию. В 2025 году стоимость фьючерса выросла почти в 2,5 раза - на 142,34%.