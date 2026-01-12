ТМК перешла на единую акцию для оптимизации управления корпоративной структурой

Трубная металлургическая компания завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила процесс присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании в рамках перехода на единую акцию. Об этом сообщила пресс-служба ТМК.

"Трубная металлургическая компания завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании", - говорится в сообщении компании.

С 1 января 2026 года Волжский трубный, Первоуральский новотрубный, Северский трубный, Синарский трубный, Таганрогский металлургический и Челябинский трубопрокатный заводы, а также "ТМК трубопроводные решения" и торговый дом "ТМК" продолжат свою деятельность в качестве филиалов ПАО "ТМК".

В компании отметили, что изменения направлены на оптимизацию корпоративной структуры управления и повышение операционной эффективности.

Присоединение дочерних обществ позволит ТМК укрепить межзаводскую кооперацию, высвободить оборотный капитал и расширить возможности для финансирования инвестиционных программ. В компании также добавили, что все филиалы продолжат работу в регионах присутствия, сохраняя при этом действующие социальные и благотворительные программы.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.