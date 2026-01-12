Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре вырос на 30%

Показатель составил 194,4 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2025 года вырос на 30,3% и составил 194,4 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Так, по данным Мосбиржи, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в декабре 2025 года составил 2,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 99,9 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в декабре достиг 4,3 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 195,2 млрд рублей.

"В декабре на Московской бирже размещено 199 облигационных займов на общую сумму 2,4 трлн рублей, включая размещение однодневных облигаций на 295 млрд рублей", - подчеркивается в сообщении.

При этом, по данным площадки, объем торгов на срочном рынке составил 17,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 783,9 млрд рублей.

Объем торгов на денежном рынке в декабре 2025 года достиг 148,7 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 5,7 трлн рублей. "В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 68,6 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 49,9 трлн рублей", - добавили в пресс-службе.