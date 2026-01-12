Минэнерго Сербии: НПЗ в Панчеве на этой неделе получит партию в 85 тыс. тонн нефти

По словам Джедович-Ханданович, на следующей неделе сербский НПЗ получит еще 35-45 тыс. тонн сырья

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Принадлежащий компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") НПЗ в Панчеве в течение текущей недели получит партию в размере 85 тыс. тонн нефти. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Спустя почти 100 дней по Адриатическому нефтепроводу поступит первая партия нефти. Это около 85 000 тонн, которые будут доставлены в течение этой недели. Таким образом, нефтеперерабатывающий завод в Панчеве начнет работу примерно 16 января, в любом случае до конца недели. Мы ожидаем, что первая партия дизельного топлива будет выпущена и поступит на рынок примерно 26-27 января", - отметила глава Минэнерго в комментарии для Радио и телевидения Сербии.

По словам Джедович-Ханданович, на следующей неделе сербский НПЗ получит еще 35-45 тыс. тонн сырья.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября прошлого года призвал президента Сербии Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Минэнерго Сербии сообщило 31 декабря прошлого года, что NIS получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января. Правительство Хорватии в этот же день проинформировало, что OFAC выдало компании JANAF лицензию, позволяющую ей до 23 января 2026 года продолжать транспортировку нефти для NIS. Как отметили в Загребе, это решение обеспечивает продолжение поставок нефти исключительно из нероссийских источников.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).