В Пензенской области создали Министерство по тарифному регулированию

Создание отдельного органа поможет реализации сбалансированной тарифной политики, отметил губернатор Олег Мельниченко

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 12 января. /ТАСС/. Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам создано в Пензенской области. Новое ведомство будет способствовать реализации сбалансированной тарифной политики и более эффективному осуществлению госзакупок, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"По моему решению с сегодняшнего дня в Пензенской области создано Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам. <…> Создание отдельного органа власти будет способствовать реализации сбалансированной тарифной политики и более эффективному осуществлению государственных закупок", - написал он.

В новое ведомство переданы полномочия Министерства ЖКХ и гражданской защиты населения в области госрегулирования цен (тарифов), энергосбережения и контроля, а также полномочия регионального Министерства экономического развития и промышленности - в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.