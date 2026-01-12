Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 9 декабря 2025 года

Показатель упал на 0,95%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 9 декабря 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 17:55 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,95%, до 2 698,98 пункта. К 18:12 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 699,64 пункта (-0,93%), индекс РТС терял 1,64%, опускаясь до 1 079,36 пункта.

На открытии торгов в 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,53% - до 2 710,34 и 1 091,46 пункта соответственно.