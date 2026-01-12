Атомные станции РФ произвели в 2025 году электроэнергии на 1,3% больше, чем в 2024

Годовое задание ФАС России в объеме 215,339 млрд кВт·ч было выполнено досрочно

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Атомные станции России в 2025 году выработали 218,349 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 1,3% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).

Наибольший вклад в общую выработку внесли Балаковская АЭС - 35,5 млрд кВт·ч, Ростовская АЭС - 34 млрд кВт·ч и Калининская АЭС - 33 млрд кВт·ч. Как отмечается в сообщении концерна, рекордные результаты стали возможными, в первую очередь, благодаря оптимизации на 149 суток продолжительности ремонтной кампании за счет использования инструментов производственной системы Росатома. В результате дополнительная выработка электроэнергии российскими АЭС в 2025 году за счет оптимизации продолжительности ремонтов энергоблоков составила ориентировочно 3,3 млрд кВт·ч.

Годовое задание ФАС России в объеме 215,339 млрд кВт·ч было выполнено досрочно - 29 декабря 2025 года. План ФАС на 2026 год - свыше 214 млрд кВт·ч.

Электроэнергетический дивизион Росатома является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона - АО "Концерн Росэнергоатом" - эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают около 19% электроэнергии в России.