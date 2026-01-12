В Росавиации заявили о локальном влиянии снегопадов на работу аэропортов

На фоне ливневого снега приостановлено обслуживание рейсов в Краснодаре, 17 самолетов сели на запасных аэродромах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аномальные снегопады локально влияют на работу авиатранспорта в некоторых российских регионах, при этом московские аэропорты работают штатно, сообщила Росавиация.

"Аномальный снегопад продолжает оказывать локальное влияние на работу воздушного транспорта в ряде регионов России", - говорится в сообщении.

В частности, на фоне ливневого снега для обеспечения безопасности полетов аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов предварительно до 18:00 мск. В связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" отменила семь рейсов, отмечает агентство.

Посадку на запасных аэродромах выполнили 17 рейсов. Как сообщает Росавиация, пассажиры части рейсов, совершивших посадки на запасных аэродромах в Минеральных Водах и Ставрополе будут автобусами доставлены в Краснодар. "Пассажиров некоторых рейсов в Москву (Внуково) автобусами доставят в аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод, рейсы будут выполнены оттуда", - говорится в сообщении. Специалисты Росавиации, подведомственной агентству госкорпорации по ОрВД держат на особом контроле работу аэропорта Краснодара. "Работает вся спецтехника, усилены смены сотрудников. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются напитками, питанием, другими сервисами, согласно федеральным авиационным правилам", - отмечает агентство.

В других аэропортах - Домодедово, Казань - уходы были единичны, связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос.

Как сказано в сообщении, аэропорты московского региона работают штатно. По состоянию на 14:00 мск с начала суток Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили суммарно 711 рейсов: 375 на вылет, 336 на прилет, с 14:00 до 16:00 мск еще 88 рейсов (48 и 40 соответственно). Между тем, в связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде городов Дальнего Востока "Аэрофлот" вынужденно скорректировал время вылета некоторых рейсов между Москвой и пунктами в Дальневосточном федеральном округе.