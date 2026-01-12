Перевозки пассажиров в поездах выросли в новогодние праздники на 1,5%

С московских вокзалов чаще всего уезжали в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Минск, Калининград

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в новогодние праздники увеличились в годовом сравнении на 1,5%, до 7,4 млн человек, сообщили в "Российских железных дорогах" (РЖД).

"С 26 декабря по 11 января поездами дальнего следования воспользовались 7,4 млн пассажиров (на 1,5% больше, чем в прошлом году). В этот период было отправлено более 9 тыс. пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

С московских вокзалов жители и гости столицы чаще всего уезжали в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Минск, Калининград. Самой популярной датой для начала поездки стало 30 декабря, а для возвращения - 8 января.

При этом каждый пятый пассажир в праздничные дни был младше 18 лет: поезда перевезли свыше 1,3 млн детей, отмечают РЖД.

В поездки на туристских поездах отправилось на 8% больше человек, чем годом ранее. Наибольшей популярностью в праздники пользовался ретропоезд "Рускеальский экспресс".

"На скоростных "Сапсанах" за это время прокатились около 254 тыс. человек - почти на 3% больше, чем год назад. Количество пассажиров двухэтажных поездов выросло на 6%", - добавили в компании.