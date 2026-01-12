Госдума 13 января обсудит законопроект о передвижных аптеках

Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 13 января рассмотрит законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Государственная дума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны", - сказал Володин журналистам.

Документ в Госдуму внесла группа парламентариев от "Единой России". Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

При этом предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать определенные лекарства. В частности, речь идет о препаратах, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения попадет продажа препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

"Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. По данным экспертов, из 83 тысяч действующих аптек только 14% находятся в труднодоступных районах", - отметил председатель Госдумы. Он напомнил, что вопрос о передвижных аптеках поднимался в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина. По словам Володина, "необходимо делать все для повышения доступности медицинского и лекарственного обеспечения каждого человека, где бы в нашей большой стране он ни проживал".