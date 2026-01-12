Комитет Госдумы одобрил законопроект о региональном инвестиционном стандарте

Согласно документу, регионы получают право утверждать инвестиционные декларации, определять специализированные организации по работе с инвесторами, формировать инвестиционные комитеты и обеспечивать механизм обратной связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который закрепляет в законодательстве уже используемые регионами инструменты по сопровождению инвестиционных проектов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "Об инвестиционной деятельности в России, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 января.

Законопроект подготовлен во исполнение одного из пунктов перечня поручений президента РФ по итогам Петербургского международного экономического форума 5-8 июня 2024 года в части подготовки предложений совместно с исполнительными органами субъекта РФ и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей о внесении в законодательство изменений, направленных на закрепление инструментов системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ "Региональный инвестиционный стандарт".

В последние годы регионы внедрили набор организационных механизмов, направленных на создание благоприятных условий для инвесторов: инвестиционные декларации, специализированные агентства по привлечению инвестиций, инвестиционные комитеты при губернаторах и механизмы обратной связи с инвесторами. Законопроект формализует эти практики на уровне федерального закона и устанавливает единый подход к их использованию.

Согласно законопроекту, регионы получают право утверждать инвестиционные декларации, определять специализированные организации по работе с инвесторами, формировать инвестиционные комитеты и обеспечивать механизм обратной связи. Также предлагается ввести мониторинг реализации таких мероприятий: сбор и анализ данных будет вести Минэкономразвития РФ совместно с федеральными и региональными органами власти, а результаты мониторинга будут направляться президенту. Отдельная глава посвящена работе муниципалитетов, для них предлагается закрепить возможность назначения из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных - должностных лиц, отвечающих за взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности и создание на местном уровне условий для реализации инвестиционных проектов.

"Законопроект направлен на обеспечение единого подхода в субъектах РФ и муниципальных образованиях к развитию инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также содействие развитию инструментов поиска, информационной поддержки и сопровождения инвесторов", - говорится в пояснительной записке.