На Камчатке отменили все авиарейсы
20:00
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Все центральные и местные авиарейсы отложены на Камчатке из-за мощного циклона. Об этом сообщает правительство региона.
"Центральные и местные авиарейсы отменены в связи с непогодой, циклон сопровождается мощными осадками и шквалистым ветром. По погодным условиям будет принято решение о возобновлении воздушных перевозок", - говорится в сообщении со ссылкой на Минтранс Камчатского края.
Накануне к берегам Камчатки приблизился Охотоморский циклон, который сопровождался ураганным ветром, мокрым снегом и метелью.