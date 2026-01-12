На Камчатке отменили все авиарейсы

Причиной стал циклон, который сопровождается осадками и шквалистым ветром

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Все центральные и местные авиарейсы отложены на Камчатке из-за мощного циклона. Об этом сообщает правительство региона.

"Центральные и местные авиарейсы отменены в связи с непогодой, циклон сопровождается мощными осадками и шквалистым ветром. По погодным условиям будет принято решение о возобновлении воздушных перевозок", - говорится в сообщении со ссылкой на Минтранс Камчатского края.

Накануне к берегам Камчатки приблизился Охотоморский циклон, который сопровождался ураганным ветром, мокрым снегом и метелью.