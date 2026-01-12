Аэропорт Шереметьево работает в усиленном режиме из-за снегопада

На период непогоды было запланировано 750 рейсов, фактически выполнено 657

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево продолжает работать в усиленном режиме из-за снегопада, там готовы в любой момент вывести максимум людей и техники для минимизации последствий непогоды. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

"Сейчас все равно мы работаем с усилением, но не в таком составе. <…> Все вот эти дни, в которые прогнозируются возможное увеличение осадков, оперативный штаб собирается утром и вечером, мы все этот период готовы в любой момент вывести максимальное количество людей и техники для того, чтобы минимизировать потери по перевозкам, связанные с обильными снегопадами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Как уточнил Василенко, на период непогоды было запланировано 750 рейсов. "Из них большое количество широкофюзеляжных. Широкофюзеляжные самолеты - это вместимость более 300 пассажиров. Фактически, если в пересчете на обычные самолеты, это где-то около 800 рейсов. Это было по плану. И фактически выполнено 657 рейсов", - сказал он, добавив, что в общей сложности было перевезено 107 тыс. пассажиров.

Василенко отметил, что персонал аэропорта приложил все усилия, чтобы обслужить пассажиров и доставить их домой. Он также подчеркнул, что снегопад застал и европейские аэропорты, которые, в свою очередь, закрывались и "становились намертво".