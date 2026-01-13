Депутат Говырин рассказал о действующих в 2026 году налоговых вычетах по НДФЛ

Получить их смогут родители, опекуны, усыновители и попечители детей, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Получить налоговые вычеты по НДФЛ в 2026 году смогут родители, усыновители, опекуны и попечители детей, также будут действовать социальные вычеты, имущественный вычет, а также инвестиционные вычеты и вычет по долгосрочным сбережениям. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Налоговый вычет по НДФЛ в 2026 году означает возврат части налога, который уже удержали с ваших доходов. Возврат ограничен суммой НДФЛ, которую реально удержали за год. Оформляют вычет через работодателя, чтобы удерживали меньше каждый месяц, либо через декларацию 3 НДФЛ по итогам года", - указал он.

Самый частый стандартный вычет связан с детьми: его получают родители, усыновители, опекуны и попечители, напомнил парламентарий. "Он действует, пока доход с начала года по основной шкале НДФЛ 13-22% не превысил 450 тыс. рублей. В 2026 году в этот расчет входят зарплата, премии и похожие выплаты; проценты по вкладам и дивиденды в порог не входят. В месяце, когда сумма с января стала больше 450 тыс. рублей, вычет перестают применять. Размер вычета по детям: 1 400 рублей за первого, 2 800 рублей за второго, 6 тыс. рублей за третьего и каждого следующего; для ребенка-инвалида предусмотрен повышенный размер", - пояснил Говырин.

Социальные вычеты возвращают налог с расходов на лечение и лекарства, обучение, спорт, благотворительность, пенсионные и страховые взносы: по большинству таких расходов действует общий лимит 150 тыс. рублей в год на человека, отметил депутат. "Обучение детей считают отдельно: лимит 110 тыс. рублей на каждого ребенка в год, общий для обоих родителей. Дорогостоящее лечение учитывают по фактическим расходам, если услуга относится к перечню. С 1 января 2026 года в вычет за спорт включают оплату занятий для родителей, которые получают пенсию, при условии, что услуги оказала организация или ИП, включенные в перечень на соответствующий год", - сообщил депутат.

Имущественный вычет связан с жильем: расходы на покупку или строительство учитывают до 2 млн рублей, проценты по ипотеке до 3 млн рублей. "Остаток можно переносить на следующие годы. При продаже имущества доход уменьшают на фиксированный вычет (обычно 1 млн рублей для жилья и 250 тыс. рублей для прочего имущества) или на подтвержденные расходы покупки, если они больше", - добавил Говырин.

Инвестиционные и вычеты на долгосрочные сбережения зависят от инструмента: для ИИС, открытых до конца 2023 года, возможен вычет по взносам до 400 тыс. рублей в год либо вычет по доходу на ИИС, отметил он. "Для долгосрочных сбережений и нового ИИС действует общий лимит 400 тыс. рублей по взносам за год. Профессиональные вычеты применяют ИП на общей системе и те, кто работает по договорам подряда и авторским договорам: учитывают подтвержденные расходы, иногда допустим норматив", - заключил депутат.