"ЭРА-ГЛОНАСС" передала 4,2 тыс. аварийных вызовов за новогодние праздники

Их было на 36% больше, чем в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Система аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" за новогодние праздники 2026 года передала 4,2 тысячи вызовов при ДТП, что на 36% выше показателей 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС". Одним из факторов роста количества вызовов стали рекордные снегопады.

Больше всего сообщений в экстренные службы через "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило с территории Центрального федерального округа, на втором и третьем местах - Северо-Западный и Южный федеральные округа.

"Более 3,5 тыс. аварийных вызовов за прошедшие новогодние праздники поступили при автоматическом срабатывании кнопок SOS в автомобилях - при тяжелых ДТП и в ситуациях, когда водители или пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь", - отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, слова которого приводит пресс-служба.

По данным компании, на сегодняшний день к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено более 13 млн автомобилей, а за все время работы система передала спасателям свыше 542 тыс. вызовов.