В АИРР объясняли разделение ролей государства и бизнеса в финансировании науки

Развитием фундаментальной науки должно заниматься государство, а решение прикладных задач надо оставить за бизнесом, считает директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Финансирование научных проектов должно быть распределено между государством и бизнесом. Так, развитием фундаментальной науки должно заниматься государство, а решение прикладных задач необходимо оставить за бизнесом, считает директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что к 2030 году внутренние затраты на науку должны достигать не менее 2% ВВП.

"Фундаментальная наука, которая ложится в основу прикладных исследований, решений конкретных задач, это все-таки задача государства. Ей нужно заниматься постоянно, потому что не создавая ту платформу, на которой будут формироваться дальнейшие развилки, дальнейшее направление технологий, не создавая этого фундамента, нельзя построить "здание" [для] инновационной экономики. Что же касается прикладных задач, то есть повышения эффективности, внедрения новых материалов, создания новых изделий, новых программ, технологий и так далее, то это уже задачи бизнеса. Да, государство должно формировать фундамент, но "здание" должен уже строить бизнес", - сказал Смекалин в интервью в студии ТАСС.

Директор АИРР добавил, что задача бизнеса - понять, куда максимально эффективно вложить средства для получения наилучшего результата. Он отметил важность конкуренции для достижения этих целей. "Только конкуренция заставляет бизнес двигаться вперед, искать решения, привлекать научное сообщество, научные коллективы, выращивать стартапы, команды, которые могли бы найти ту инновацию, технологию, которая позволит ему на какой-то момент выйти за границы рынка, выйти за границы конкуренции и стать лидером", - сказал он.