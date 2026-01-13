Урожай винограда в России в 2025 году снизился на 25-30%

При этом вкус вин будет более ярким

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Урожай винограда в России в 2025 году снизился на 25-30% из-за весенних заморозков и летней засухи. Однако экстремальные условия позволили получить ягоду высокого качества, из которой будут произведены насыщенные вина, а некоторые виноделы намерены запустить новые серии модных вин, сообщили ТАСС эксперты отрасли.

"У кого-то из-за морозов очень глубоко пострадали виноградники, у кого-то - нет. Но это не меняет того, что год был довольно неплохим: с точки зрения урожая, он был меньше, но ягоды более концентрированные, в них оказалось меньше воды из-за засухи. <…> За счет естественного отбора, возвратных заморозков и засушливости винограда получилось ориентировочно на 30% меньше. Но по качеству - это очень хорошая концентрация, это те кондиции, которые нужны для хорошего вина, поэтому 2025 год по десятибалльной шкале был на восемь", - сказал президент Ассоциации сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Ростовская область

Наибольшие потери урожая в 2025 году наблюдаются в Ростовской области, где они достигли 30-50% от плановых показателей. "В среднем мы собрали меньше урожая на 30-50%, но и белые, и красные вина у нас получились хорошие. Идеальные условия, конечно, были для красных, из-за теплой осени. В целом, если бы не большие потери, год достаточно хороший", - поделился владелец винодельческого хозяйства "Эльбузд" Владимир Гончаров.

Среди ключевых сортов региона он выделил редкий для России белый сорт Гевюрцтраминер, ежегодный объем производства которого только на его винодельне составляет около 7 тыс. бутылок, а также традиционный для Дона Рислинг. Среди красных сортов лучшие результаты показывают Каберне Фран и Мерло.

Саркисян добавил, что Ростовская область является одним из самых сложных для виноделия регионов страны: здесь случаются серьезные зимние заморозки, что требует укрывать лозу, а это значительно увеличивает трудозатраты и себестоимость продукции. Однако, именно эти климатические сложности, по мнению эксперта, способствуют формированию уникального вкуса местных вин.

Кубань

Погодные условия не помешали собрать рекордный урожай винограда на Кубани - ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что получено 313 тыс. тонн ягоды. Его данные подтверждают и винодельческие хозяйства - например, предприятие "Фанагория", где собрали 47 тыс. тонн винограда, побив установленный несколько лет назад рекорд в 46 тыс. тонн.

"Вино у нас получилось отличное благодаря теплой осени. <…> Вина этого года получатся очень полными; особенно удались красные вина, они очень экстрактивные, полные, плотные с хорошим цветом. <…> Обычно сезон виноделия начинается раньше, с начала августа: виноград начинает созревать раньше, поднимается сахар, но технологическая зрелость не наступает. Поэтому [как произошло в этом году] нужно время, чтобы в красном винограде помимо сахара созрели танины, которые подчеркивают основную вкусовую гамму", - поделился главный винодел "Фанагории" Юрий Узунов.

Однако, его коллега Артем Васильев - главный энолог предприятия "Кубань-Вино", виноградники которого расположены также в Краснодарском крае, считает, что погодные условия все же не совсем соответствуют идеальным параметрам для виноделов.

Крым и Севастополь

В Республике Крым и Севастополе о рекордных урожаях речи не идет, но и потери не критичны. "Урожай собрали все хозяйства, но на 25-30% меньше запланированного. Белым винам у нас не хватило комплексности, то есть жара повлияла на них не лучшим образом - с мая по сентябрь в районе Севастополя не выпало ни одной капли дождя. А красным винам не хватило фенольной зрелости. В целом год был средний, но посмотрим, как вино будет развиваться", - сказал ТАСС известный севастопольский винодел Олег Репин.

Однако, часть винограда, не набравшего достаточной сахаристости из-за погоды, будет направлена на создание новых трендовых продуктов. Например, крымский винодел Валерий Захарьин сообщил ТАСС, что его хозяйство планирует выпустить линейку легких вин с низким содержанием алкоголя - около 8-10%. "Сейчас такой тренд", - пояснил он.

Общая оценка сезона

Большинство виноделов сходятся во мнении, что винодельческий сезон 2025 года на Юге России примечателен не только потерями в количестве винограда, но и ростом качества ягоды. Он поможет раскрыть региональное своеобразие напитков, хотя сельхозпроизводителям пришлось проявить изобретательность, чтобы выйти из сложной ситуации.