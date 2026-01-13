Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,12%

К 07:11 мск показатель ускорил рост и находился на отметке 2 708,73 пункта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,12% и находился на уровне 2 705,11 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:11 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 708,73 пункта (+0,25%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.