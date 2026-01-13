Эксперт Суетин: углеродное регулирование ЕС угрожает развивающимся странам
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Убытки от вступивших в силу в ЕС новых мер углеродного регулирования, касающихся стали, цемента и удобрений, понесут производители из развивающихся стран, при этом потребителей в Европе ждет повышение расходов. Такое мнение ТАСС выразил кандидат экономических наук доцент ИМЭС Александр Суетин.
В ЕС с 1 января начал действовать CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм трансграничного углеродного регулирования). Его идея заключается в том, что государства и иностранные производители, углеродные выбросы у которых выше, чем в странах ЕС, должны заплатить дополнительную пошлину при ввозе своих товаров в страны Евросоюза. В настоящее время выделены шесть категорий продукции, которые подпадают под обязательное регулирование в рамках CBAM, это цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород. "Основные убытки понесут производители из развивающихся стран, а также стран, где экологические нормативы остаются на более низком уровне, чем заявлено в решении ЕС", - рассказал эксперт.
Как будут выходить из этой ситуации потребители европейского рынка, пока, по мнению Суетина, непонятно. "С одной стороны, будут защищены местные производители стали, цемента и удобрений, но, с другой - покупатели будут нести повышенные расходы", - отметил он.
"К сожалению, различные экологические инициативы ранее были многократно дискредитированы тем, что выступали инструментом недобросовестной конкуренции. Возможно, и в этом случае произойдет замещение на рынке одних производителей другими, которые пролоббировали эти решения", - заключил эксперт.
Новые стандарты вызвали критику со стороны некоторых стран, в частности Китая. Как сообщило Министерство коммерции КНР, китайские власти считают политику углеродного регулирования Евросоюза нарушением принципов Всемирной торговой организации и мерами, опирающимися на двойные стандарты. Ведомство обвинило Брюссель в навязывании собственных критериев по выбросам углерода развивающимся странам, в "создании противоречий между правилами управления климатом и торговлей", в проведении политики, которая повышает издержки в борьбе с климатическими изменениями и "серьезно подрывает взаимное международное доверие".