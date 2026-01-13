Эксперт Суетин: углеродное регулирование ЕС угрожает развивающимся странам

Различные экологические инициативы ранее были не раз дискредитированы тем, что выступали инструментом недобросовестной конкуренции, указал кандидат экономических наук доцент ИМЭС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Убытки от вступивших в силу в ЕС новых мер углеродного регулирования, касающихся стали, цемента и удобрений, понесут производители из развивающихся стран, при этом потребителей в Европе ждет повышение расходов. Такое мнение ТАСС выразил кандидат экономических наук доцент ИМЭС Александр Суетин.

В ЕС с 1 января начал действовать CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм трансграничного углеродного регулирования). Его идея заключается в том, что государства и иностранные производители, углеродные выбросы у которых выше, чем в странах ЕС, должны заплатить дополнительную пошлину при ввозе своих товаров в страны Евросоюза. В настоящее время выделены шесть категорий продукции, которые подпадают под обязательное регулирование в рамках CBAM, это цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород. "Основные убытки понесут производители из развивающихся стран, а также стран, где экологические нормативы остаются на более низком уровне, чем заявлено в решении ЕС", - рассказал эксперт.

Как будут выходить из этой ситуации потребители европейского рынка, пока, по мнению Суетина, непонятно. "С одной стороны, будут защищены местные производители стали, цемента и удобрений, но, с другой - покупатели будут нести повышенные расходы", - отметил он.

"К сожалению, различные экологические инициативы ранее были многократно дискредитированы тем, что выступали инструментом недобросовестной конкуренции. Возможно, и в этом случае произойдет замещение на рынке одних производителей другими, которые пролоббировали эти решения", - заключил эксперт.

Новые стандарты вызвали критику со стороны некоторых стран, в частности Китая. Как сообщило Министерство коммерции КНР, китайские власти считают политику углеродного регулирования Евросоюза нарушением принципов Всемирной торговой организации и мерами, опирающимися на двойные стандарты. Ведомство обвинило Брюссель в навязывании собственных критериев по выбросам углерода развивающимся странам, в "создании противоречий между правилами управления климатом и торговлей", в проведении политики, которая повышает издержки в борьбе с климатическими изменениями и "серьезно подрывает взаимное международное доверие".