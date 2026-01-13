"X5 Клуб": 78% россиян экономят на гостинцах

Чаще всего опрошенные тратят на такие покупки 500 - 1 000 рублей, указано в исследовании

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Практически 80% опрошенных россиян стараются экономить на покупке гостинцев. Об этом сказано в исследовании программы лояльности "X5 Клуб", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян (78%) стараются так или иначе экономить на гостинцах. Так, например, многие стремятся приобретать угощения в магазинах, где у них есть скидка по карте лояльности. Респонденты также отмечают, что покупают универсальные подарки по акции и хранят их для будущих визитов в гости", - говорится в тексте.

По данным опроса, средний чек россиян при покупке угощений составляет от 500 до 1 000 рублей. Чаще всего жители России покупают гостинцы в супермаркетах (66%) и кондитерских (24%). Десятая часть опрошенных делают что-то своими руками.

Более 80% респондентов обычно приносят близким друзьям или семье десерты, 40% - напитки и 26% - фрукты и овощи. 68% россиян планируют покупки заранее, чтобы найти выгодные предложения, при этом 42% ориентируются на важность повода, а 25% - на акции и скидки.

Для 83% россиян приходить в гости к друзьям или родственникам с небольшим угощением или подарком является значимым знаком внимания. Если гость придет с пустыми руками, то 44% россиян воспримут это негативно, но не покажут вида. В то же время 16% сочтут подобный жест невежливым. Около трети россиян отметили, что отсутствие гостинцев не имеет для них значения.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов от 18 до 65 лет со всей России.