В Коми введут новые меры поддержки МСП

На эту сферу выделят более 70 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 13 января. /ТАСС/. Власти Республики Коми направят в этом году более 70 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Предусмотрены и дополнительные меры помощи, особенно с учетом масштабных изменений налогового законодательства, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона.

"В общей сложности в рамках реализации государственной программы республики "Развитие экономики и промышленности" на поддержку малого и среднего предпринимательства в республиканском бюджете на 2026 год предусмотрено 59 млн рублей. Средства планируется направить на обеспечение деятельности центра "Мой бизнес" и оказание им востребованных для субъектов малого и среднего предпринимательства услуг", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития республики.

Среди предоставляемых услуг - сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", проведение процедур стандартизации, сертификации и патентования продукции и услуг, содействие в размещении на международных и российских электронных торговых площадках, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за ее пределами, в том числе поддержка по аренде выставочных площадей, застройке и сопровождению коллективного или индивидуального стенда, организации доставки выставочных образцов, а также маркетинговые услуги.

На базе центра "Мой бизнес" в этом году предусмотрены дополнительные меры поддержки предпринимателей в Коми, в том числе консультационная поддержка по вопросам бухгалтерского и налогового учета с учетом масштабных изменений налогового законодательства с 2026 года. Предусмотрена образовательная поддержка - курсы повышения квалификации предпринимателей и их сотрудников-бухгалтеров. Разработаны другие меры помощи, чтобы обеспечить плавную адаптацию бизнеса к корректировкам законодательства. В приоритете компании, созданные участниками специальной военной операции, малые технологические компании и предприниматели сферы креативных индустрий.

В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" из резервного фонда правительства России Коми выделено 12,1 млн рублей, софинансирование из регионального бюджета составит 637 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение работы Центра поддержки экспорта АНО Республики Коми "Центр развития предпринимательства", в том числе для оказания комплексных услуг для субъектов МСП республики. Это в том числе услуги по содействию в поиске и подборе иностранных покупателей, организация и проведение межрегиональных и международных бизнес-миссий, участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранных государствах.

В Коми насчитывается 25,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, их количество ежегодно увеличивается на 1-2%. Количество занятых в сфере предпринимательства увеличилось в 2025 году на 8,2%, до 110 тыс. человек за счет увеличения числа самозанятых.