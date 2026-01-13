OneTwoTrip: спрос россиян на отдых в Кении и Танзании за год вырос в 3-6 раз

Также россияне стали чаще бронировать отели в Новой Зеландии, Танзании, Абхазии, Лаосе, Египте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спрос россиян на бронирование отелей в Кении в 2025 году вырос в шесть раз, в Танзании - в три раза, в Новой Зеландии - вдвое по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у ТАСС).

"Значительно увеличился в этом году спрос на отдых в Кении: доля страны выросла почти в шесть раз. Почти в три раза чаще бронировали отели в Танзании и Абхазии, в два раза - в Новой Зеландии, в 1,8 раза - в Лаосе, в 1,7 раза - в Египте", - рассказали в компании.

Список стран, в которых россияне в 2025 году чаще всего бронировали отели, возглавила Турция, доля которой, как и в 2024 году, составила 12,5%. Далее с большим отрывом следует Китай (7,1%): страна поднялась на вторую строчку с пятого места в 2024 году, а число заказов там выросло на 22%. Также в топ-5 вошли Таиланд (6,9%, без изменений), Италия (6,5%, -11%) и ОАЭ (6,4%, +8%).

Согласно исследованию, среди внутрироссийских направлений в 2025 году лидирует Москва: на столицу пришлось 19,8% от общего числа бронирований отелей по стране, что немного меньше 2024 года (-8%). На втором месте Санкт-Петербург (13,2%), на третьем - Адлер (3,5%). Также в топ-5 вошли Казань (3%) и Екатеринбург (2,4%). Спрос на многие города из списка практически не изменился.

"Заметный рост интереса у туристов вызвал Рыбинск: доля небольшого города в Ярославской области за год выросла на 63%. Также чаще бронировали жилье в Лоо (+52%), Клину (+40%), Гатчине (+37%) и Дивееве (+35%)", - сообщили эксперты.

Стоимость отдыха

По данным компании, в отечественных гостиницах россияне бронировали номера в среднем за 8,1 тыс. рублей. в сутки, а за рубежом - за 16,7 тыс. рублей. Отели и апартаменты и в России, и за рубежом стали выбирать более дорогие: на 8% выросла средняя цена ночи в отелях страны, и на 20% - за границей.

При этом наиболее дорогие отели в поездках по России бронировали в июле - в середине лета средняя стоимость поднимается до 8,6 тыс. рублей в сутки, а при зарубежном отдыхе самые высокие расходы зафиксированы в январе: в начале зимы номера в других странах бронируют за 18,7 тыс. рублей в сутки.

Самыми активными месяцами для поездок по России в 2025 году стали июль и август, а в других странах жилье чаще всего бронировали в октябре и мае. С детьми же путешественники обычно отдыхают в июле: это самый "жаркий" месяц для семейных каникул и в России, и за рубежом.