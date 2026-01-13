В аэропорту Краснодара сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В новость внесена правка (8:05 мск) - передается с исправлением в заголовке и по тексту, верно - в аэропорту Краснодара.