В аэропорту Краснодара сняли ограничения
04:49
обновлено 05:07
КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
