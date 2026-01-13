РСТ: Вьетнам стал лидером по спросу у российских туристов в новогодние праздники

По информации Российского союза туриндустрии, россияне также интересовались странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, Турцией и Кубой

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вьетнам вышел в топ-5 популярных зарубежных направлений у россиян в прошедшие новогодние праздники, а у некоторых туроператоров занял первое место. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

"На новогодние каникулы лидировали по популярности у российских туристов страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, хорошо продавались Турция и Куба. Но абсолютным лидером по темпам роста продаж стал Вьетнам: у туроператоров он взлетел на первые строчки рейтингов зарубежных направлений", - говорится в сообщении.

У туроператора Anex Вьетнам занял первое место по спросу в прошедшие новогодние праздники. Это стало возможным в том числе благодаря запуску чартеров из многих городов России. В первую пятерку также вошли Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка. Чаще всего россияне предпочитали отправляться в турпоездки в первых числах января. Среди видов отдыха лидировал пляжный.

"Средняя стоимость зарубежного тура выросла на 3-11%. К наиболее дорогим на новогодние каникулы можно отнести дальнемагистральные направления - Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Из доступных можно выделить туры в страны ближнего зарубежья - Белоруссию, Казахстан, Грузию, Армению", - рассказали в пресс-службе компании.

В Fun&Sun также зафиксировали значительный рост интереса к Вьетнаму в период новогодних праздников. По итогам января направление заняло четвертое место с долей 11% от общего объема продаж. Как отметили в пресс-службе, годом ранее Вьетнам в структуре продаж практически не был представлен.

В целом объем реализованных туров на новогодние каникулы у Fun&Sun вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. Лидерами продаж стали ОАЭ с долей 30%, Египет (27%) и Таиланд (16%). Существенный рост также показала Турция, где турпоток увеличился более чем в два раза. Незначительное снижение спроса отмечено по Шри-Ланке, поездкам по России и в Абхазию.

Данные "Слетать.ру"

Как сообщили в сервисе "Слетать.ру", спрос на туры с заездами с 31 декабря по 10 января на 36% превысил аналогичные показатели прошлого года. Среди самых популярных направлений - Египет с долей 24,8% от общего объема продаж, Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%), Турция (6,8%), Китай (3,9%), Мальдивы (1,9%), Шри-Ланка (1,8%) и Куба (1,7%). Годом ранее Вьетнам занимал девятое место с долей 1,8%.

"Видим увеличение объема заявок на Турцию - на 69,2%, в Индию - на 36,9%, в ОАЭ - на 33,2%, в Египет - на 31,3%, на Кубу - на 10,1%, в Таиланд - на 7,2%. Но наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия - почти в три раза, Китай и Мальдивы - в два раза. Спрос на туры в Индонезию и Белоруссию остался на прошлогоднем уровне. Просел спрос на Шри-Ланку - на 10,5%", - подчеркнули в компании.

По данным сервиса, россияне на каникулы стали также чаще бронировать туры в Бахрейн, Венгрию, Доминикану, Израиль, Иорданию, Италию, Мексику, Саудовскую Аравию, Сингапур. Средний чек больше всего вырос по ОАЭ - до 219,5 тыс. рублей (+14,5%) и Египту - до 176,4 тыс. рублей (+11,2%), а заметнее всего снизился по Китаю - до 181,9 тыс. рублей (-15%).