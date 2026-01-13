ОАК в 2025 году выполнила планы по поставке военной техники по гособоронзаказу

В Объединенной авиастроительной корпорации уточнили, что планы были рекордными

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) в 2025 году выполнила рекордные планы по поставке военной техники в ходе выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

"В 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" успешно выполнила рекордные планы по поставке военной техники в рамках гособоронзаказа", - говорится в сообщении.