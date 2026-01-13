В ОАК подтвердили кадровые перестановки в ОТА и "Туполеве"

И.о. управляющего директора АО "Туполев" стал Юрий Абросимов, а директором филиала ОАК - оперативно-тактической авиации назначили Владимира Ефимова

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на заместителя управляющего директора по экономике и финансам Юрия Абросимова. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), директором филиала ОАК - оперативно-тактической авиации назначен Владимир Ефимов.

Ранее за работу этого направления в корпорации отвечал Александр Бобрышев, совмещая должности заместителя генерального директора ПАО "ОАК" по оперативно-тактической авиации (ОТА) и ГОЗ, а также управляющего директора АО "Туполев". Выполнив поставленные задачи, он покидает корпорацию, уточнили там.

"С 13 января директором филиала ПАО "ОАК" - ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения. Он окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации. С 2012 года работает в ОАК на различных должностях. Также с 13 января исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам", - сказали там.

Кроме того, в ОАК подтвердили информацию, что ключевыми задачами новых руководителей станут выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, и обеспечение выполнения планов по программе Ту-214.

Объединенная авиастроительная корпорация

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.