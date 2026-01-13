Эксперт Яниев: печатные машины из КНР могут заменить санкционное оборудование

Сотрудники Хабаровской краевой типографии уже протестировали китайский образец, отметил гендиректор

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Китайские производители печатного оборудования для типографий могут зайти на российский рынок и заменить печатные машины из Японии и Германии, работа которых оказалась ограничена из-за санкций. Об этом во время пресс-конференции, посвященной Дню российской печати, в региональном информационном центре ТАСС "Дальний Восток" сообщил генеральный директор Хабаровской краевой типографии Константин Яниев.

"Наши машины попали под санкции, мы лишились техподдержки, мы лишились запчастей, мы лишились консультации. Я задумался о том, что нужно как-то замещать. Обратил внимание на Китай, поехали по китайским типографиям, причем как государственным, так и частным, чтобы собрать мнение о китайских печатных машинах. Выбрали поставщика - очень крупная компания - за свой счет разработали печатную машину "Морсет", которая не будет уступать лучшим образцам немецких и японских машин. В 2025 году мы подписали с компанией в Хабаровске соглашение о комплексных поставках печатного оборудования из Китая, при чем не только в нашу типографию, но и на российский рынок. Таким образом, Хабаровский край, надеемся, станет окном входа китайских поставщиков печатного оборудования", - сказал он.

Янин отметил, что собранную печатную машину уже протестировали сотрудники Хабаровской краевой типографии. Выявленные замечания передали китайским разработчикам и после их устранения печатную машину продемонстрируют другим российским типографиям.