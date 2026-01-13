Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку некоторых видов пиротехники

В ведомстве отметили, что доля контрафакта такой продукции оценивается не менее чем в 12%

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает ввести с 1 сентября 2026 года обязательную маркировку отдельных видов пиротехники. Об этом сообщило министерство.

Там отметили, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года в стране проходит эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехнических изделий, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Доля контрафакта в объеме рынка отдельных видов пиротехники в РФ оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции.

"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку на такую продукцию с 1 сентября 2026 года, а представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот - с 1 февраля 2027 года, предоставление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники - с 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении Минпромторга.