На Ставрополье объем сбора туристического налога увеличат вдвое в 2026 году

Предполагается, что сборы составят около 2 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Объем сбора туристического налога планируют увеличить вдвое в 2026 году на Ставрополье. Сумма может составить около 2 млрд рублей, об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Мы за 2024 год собрали нашего туристического сбора чуть больше 1 млрд, но его платил человек. А сейчас мы все это "перевесили" на гостиницы. Преимущество [по сравнению с туристическим сбором] ,что мы распространили на все территории Ставропольского края сбор туристического налога. <...> Сейчас мы за 9 месяцев 2025 года имеем статистику 543 млн, но примерно понимаем, что около 800 млн мы должны собрать", - сказал Владимиров.

Он отметил, что каждый месяц увеличивается количество мест размещения, которые платят туристический налог с квадратного метра.

"На 2026 год мы приняли решение и увеличили в два раза [объем сбора] этого налога. То есть мы примерно предполагаем, что мы соберем около 2 млрд рублей", - уточнил Владимиров.