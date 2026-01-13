В аэропорту Волгограда задерживаются шесть рейсов
09:41
ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Вылет и прилет шести рейсов задерживается в аэропорту Волгограда, следует из данных онлайн-табло.
Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 09:47 мск до 12:23 мск 13 января.
Согласно онлайн-табло, задержаны на вылет три рейса в Москву и один рейс в Санкт-Петербург, на прилет - по одному рейсу из Москвы и Санкт-Петербурга.