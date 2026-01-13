"Росзарубежнефть" намерена и дальше реализовывать совместные проекты в Венесуэле

В российской компании отметили, что сотрудничество будет вестись на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская "Росзарубежнефть", владеющая долями в совместных нефтегазовых предприятиях в Венесуэле, рассчитывает на дальнейшую реализацию проектов в стране, говорится в заявлении компании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Компания отмечает, что всегда действовала и продолжает действовать в Венесуэле, строго соблюдая национальные и международные нормы права, а российско-венесуэльское сотрудничество в нефтяной отрасли носит долгосрочный и стратегический характер.

"Опираясь на достигнутые соглашения и осуществленные инвестиции, "Росзарубежнефть" намерена и далее совместно с венесуэльской стороной последовательно развивать свои активы, реализовывать совместные проекты и расширять производственно-технологическое взаимодействие на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций", - говорится в заявлении. Компания также подчеркивает, что намерена неукоснительно выполнять свои обязательства в координации с международными партнерами.

Как указано в заявлении, в 2025 году Россия и Венесуэла закрепили долгосрочное видение двустороннего взаимодействия, подписав договор о стратегическом партнерстве, который определяет комплексный подход к сотрудничеству в энергосфере - от совместной разведки и освоения новых месторождений нефти и газа до повышения эффективности добычи, снижения экологической нагрузки и расширения торгово-экономических операций на взаимовыгодной основе.

В Венесуэле действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий "Росзарубежнефти" (на 100% принадлежит РФ) и PDVSA.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.