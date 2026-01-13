Испания закупила в 2025 году на 40% меньше российского СПГ, чем годом ранее

По данным испанской энергетической компании Enagás, РФ заняла третье место по объемам поставок этого вида топлива в королевство

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 13 января. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в 2025 году сократились, в результате РФ заняла третье место по объемам поставок этого вида топлива в королевство. Соответствующие данные опубликовала испанская энергетическая компания Enagás.

По ее информации, в прошлом году королевство закупило у РФ эквивалент 42 629 ГВт·ч СПГ (11,4% общего объема), что примерно на 41,1% меньше цифры за 2024 год (72 360 ГВт·ч). Таким образом, Россия оказалась третьим по объемам поставщиком этого вида топлива в Испанию после Алжира и США. Показатель закупок российского газа за 2025 год стал самым низким с 2022 года.

В декабре прошлого года Испания приобрела 6 609 ГВт·ч СПГ из РФ (21,1% общего объема, второй поставщик после Алжира).