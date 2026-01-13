Все активы "Росзарубежнефти" в Венесуэле приобретены РФ на рыночных условиях

Российская компания владеет долями в совместных нефтегазовых предприятиях с венесуэльской стороной

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Все активы "Росзарубежнефти" на территории Венесуэлы являются собственностью российского государства и приобретены на рыночных условиях, говорится в заявлении компании, имеющемся в распоряжении ТАСС. "Росзарубежнефть" владеет долями в совместных нефтегазовых предприятиях с венесуэльской стороной.

При этом компания отмечает, что с 2020 года, с момента ухудшения конъюнктуры на мировых нефтяных рынках, направляла все средства на поддержание текущей добычи, не получая дивидендные выплаты.

"Все активы АО "Росзарубежнефть" на территории Венесуэлы являются собственностью российского государства, приобретены российской стороной на рыночных условиях, в полном соответствии с законодательством Боливарианской Республики Венесуэла, нормами международного права и межгосударственными соглашениями между Россией и Венесуэлой. Приобретение активов осуществлялось за полную рыночную стоимость после получения соответствующих одобрений регуляторов Венесуэлы", - говорится в заявлении.

В Венесуэле действуют пять нефтедобывающих совместных предприятий "Росзарубежнефти" (на 100% принадлежит РФ) и PDVSA.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.