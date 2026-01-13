АЕБ ожидает роста продаж новых легковых авто и LCV в РФ в 2026 году на 2,5%

Показатель может составить 1,4 млн штук

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2026 году на 2,5% - до 1,4 млн штук. Такой прогноз возможен при сохранении и расширении мер господдержки, сообщил на пресс-конференции глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

"Прогноз нашей ассоциации 1,4 млн [авто], плюс 2,5%. Небольшой плюс. Но хотим еще раз подчеркнуть, что это при условии сохранения и наращивания государственной поддержки", - сказал Калицев.

"Мы бы хотели еще раз, пользуясь случаем, попросить Минпромторг увеличивать поддержку локального производства. Поэтому тем не менее мы как ассоциация смотрим позитивно на вещи, верим в небольшой плюс. И я думаю, что 2027 год уже в случае успешного прохождения 2026 года сможет стать переходным моментом в фазу поступательного роста рынка, во что мы очень верим", - добавил он.