В развитие электроснабжения Ставрополья вложат около 15 млрд рублей

С конца 2025 года и в начале 2026-го после сильных снегопадов в регионе поступило несколько сотен обращений от жителей разных округов по поводу отключений света

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Сетевая компания вложит около 15 млрд рублей в развитие системы электроснабжения на Ставрополье до 2030 года. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"У нас есть соглашение с "Россетями". Около 15 млрд рублей до 2030 года [составит финансирование инвестиционной программы]", - сказал он.

Во время прямой линии был задан вопрос о надежности электроснабжения в период непогоды. С конца 2025 года и в начале 2026-го после сильных снегопадов на Ставрополье поступило несколько сотен обращений от жителей разных округов по поводу отключений света.

"Много снега - не можем пробиться к местам порывов. <...> Будем настаивать, чтобы закупали технику высокой проходимости, нужно обеспечить нормальной техникой. Вопрос налипания снега - будем смотреть на обветшалость сетей и включать их в инвестиционную программу", - отметил глава Ставрополья.