ЦБ продал юани на 14,7 млрд рублей с расчетами 12 января 2026 года

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 30 декабря 2025 года составила 14,6 млрд рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 12 января 2026 года на сумму 14,7 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

В период с 31 декабря 2025 года по 9 января 2026 года продажа валюты не проводилась.

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 30 декабря 2025 года составила 14,6 млрд руб.

Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте "юань - рубль".