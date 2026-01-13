Кабулов: РФ будет готова к обсуждению международных ж/д-проектов с Афганистаном

Спецпредставитель президента России по стране отметил, что "это дело" потребует времени

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская сторона будет готова подключиться к обсуждению международных железнодорожных проектов с Афганистаном. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Мы никаких железнодорожных проектов с Афганистаном не обсуждаем. Это Узбекистан с Пакистаном и Казахстан этим занимаются. Мы готовы подключаться, если это будет соответствовать нашим интересам. Но это дело потребует времени", - отметил дипломат, комментируя возможные перспективы на соответствующем направлении.